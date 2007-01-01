Обнинск
Новости Калуги

В Калуге на Бушмановке гуляла лиса

Евгения Родионова
10.02, 11:06
Об этом в понедельник, 9 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Возле домов №46-48 на улице Молодёжной в районе Бушмановки гуляет лиса, - написала горожанка.

В Министерстве природы Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Лисица - дикое животное, её среда обитания леса и поля, в том числе примыкающие к ЖК Молодёжный. К жилью ее привлекает пища, оставленная людьми для домашних питомцев, также стихийные помойки. Чаще в населённые пункты заходят молодые животные, не имеющие достаточных навыков поиска пищи в природе. Если лисица представляет угрозу жизни и здоровья людей, например, зверь пытается нанести укусы людям, бросается на них, ведёт себя агрессивно, то необходимо оперативно вызвать на место сотрудника полиции. О случаях новых встреч лисиц в городе, сообщайте пожалуйста, нашим сотрудникам.

