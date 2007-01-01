В Калуге оживили космонавтиков

В пятницу, 10 октября, в нашу редакцию поступило необычное видео от подписчика. Автор ролика поделился подробностями его создания.

— Часть фотографий в видео - из моего личного архива, это снимки 1, 2, 3 и 5. Остальные кадры я нашел в открытых источниках, чтобы показать максимально полную картину развития космической отрасли, - рассказал создатель ролика.

Особенностью работы стало использование современных технологий.

— Весь видеоряд я собирал самостоятельно с помощью нейросетей, - пояснил автор.