Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Новости Калуги В Калуге оживили космонавтиков
Новости Калуги

В Калуге оживили космонавтиков

Евгения Родионова
10.10, 10:40
1 590
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 10 октября, в нашу редакцию поступило необычное видео от подписчика. Автор ролика поделился подробностями его создания.

— Часть фотографий в видео - из моего личного архива, это снимки 1, 2, 3 и 5. Остальные кадры я нашел в открытых источниках, чтобы показать максимально полную картину развития космической отрасли, - рассказал создатель ролика.

Особенностью работы стало использование современных технологий.

— Весь видеоряд я собирал самостоятельно с помощью нейросетей, - пояснил автор.

Лента настроения
10 оценили
40%
10%
10%
0%
20%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjIyMVM5OVNvOVU4cnZWUFlld1VVSGc9PSIsInZhbHVlIjoiRzBldFdZQ1R1ZTg2VnFmUjVWREIwQ2FWc0hneExEcmxvSUlQWlJTcVFIekxvRFhaWk5xbEJhaXZtM2QyUWQzQUxPMUJnMmZRS2pocDlvYzhJNURpMFhrSnY3SGJrbG5WWWFqVjFkZnRHNGdBRFdTT0ZVTlk2VmJYcjFHaE9oNXpFU1I2WWdPMW5Lbzd6RzJybXNSM242U3Z1M3NzRHJHaHNUVlp4My9mKy8rSXFSZWZia2ljVTVBd0wzcStkaGtwZ0psZ0VkTnVLdk94QWNFT25vL3JvNDVDa29vVzhiWTdUc3dZcE1xZklsQjdoNG9GbnI5cjdhNVdtTmppaWhvUDhhMDRRVzFiZWZqdXpIL2xDUG0vZzRQaGpjcTlYRVVjVS9JQnVrQVI2OE1zZEhUMmRDWXVjREIzSTBYSnBJdmNYeGhJelQwWDc1YTBGalFiRjZ5L1pCcU9HL0dWKzdaMUxEN2NGdjA5cEZlY0FDZzRJazUzSm1zRCtkTU5LRDVGS1ZlaENnaHRMbE11V2UvY0Jia1RwT0Z6cXJnSkF0VjFkWHNqenNGR2V1MDAvVS9CMjlLU3AvNjA2dVFIY3ZEdyIsIm1hYyI6ImVmMjFjMmZhMzEzMmUxYjc5MGIwMjg1YWJiZTQ1YTI1MmM5OGY0MWJiZTQzMjY4YWRkNDE4YTQzYTlmOGZkYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilp4dU5rd3pxV0VsSE9UQVU1Q2RVWXc9PSIsInZhbHVlIjoiamhGQWdVeVJMNSs3Qk5SVk1kRFZjUytMWmd2K1RYZnRRdzdCUXE2eVZjM0JMWTFJWnMzeGF5Z0Vxb214QjBFZW5TaWtPUHdNNGNMYnpKZTJyWVlEZ042WlAxTzZteDNad2wzaHVxN0pGenhacTg3dThKOGIxaUhZT0VtcjZBek1VMjErdjAvaVMrbVBuT3JISSsyd3ZQcmFlTlZCUjBzTnJBcnpIMzR6T0R6b0NLUXZjQlNSeWoxN252WmlVTGc0Z3FQZ0JEV0Y0TDZOR0xxZWppa0lnSzNlako0UEZ5MFdCTEhCMGdVazE0WUJyWEkxVG1TejlGZjlQeE9neE9QTWhFRWhSY2o1YWFzTEp3WDhUVFhrK2c2dGhJQ0JLdis5MjhvTHhtblZoOUNIUEpvYklIWmJkejdnekxvOVpXejJycTQ2MTM3YUx3ZEFUNEJxdXUrOEhjQXpSYnRsb0FEaDBqWTJPcVhjbzF1OVMzMkhhN2tub0FrMmJRUmUzRFJ4YW1RQi9sMTZVOFFRclJOYmpCbmp3OUk4UU52RWtRenhsbkhFTWF2T2N0VGpKVld6TGVBV2pndU10YS9NQW4yK1VVZjVGK2M5a2Zmbk4vRWJreUVXekhpbDVRL3lWc1FCUCt6cEdHMW9XdUtXNU1oSmNEY3NkZFNFTGk3dll0aVREZEFLajFsNXNYZStSR0o5RDFUSlJlakZJcjBMK3h4ekpBUmJRT1ZJMzdYU05XbVk1Ujhaa1p1MDRiVmZpTXlhMDBDbUdJeUQxd1pOUzQxTmVVTXAzdGVrbUZVWlFCM2loZkxMNmp6SUlOTkwzL2kvN3hQOVp4THlWdjBiRHhFcCIsIm1hYyI6IjljMjE1MjVjZGFkZjNmMjZmZTM5MWJjMGExZGE1MTBmNWQ5NGZkZTJkMDdiMzYwMThmOTc5MThjMjQ4N2QyMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+