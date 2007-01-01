Депутата Калужской области лишили полномочий
В четверг, 9 октября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о прекращении действия полномочий депутата Сельской Думы СП «Село Воскресенск».
По данным ведомства, причиной стало систематическое нарушение антикоррупционного законодательства.
— Народный избранник не предоставил в установленный срок сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также аналогичные данные о супруге и несовершеннолетних детях за 2023 год, - сообщили в прокуратуре.
Суд прекратил действие полномочий в связи с утратой доверия.
