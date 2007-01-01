Афиша Обнинск
Депутата Калужской области лишили полномочий
Новости Калуги

Депутата Калужской области лишили полномочий

Евгения Родионова
09.10, 18:48
0 660
В четверг, 9 октября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о прекращении действия полномочий депутата Сельской Думы СП «Село Воскресенск».

По данным ведомства, причиной стало систематическое нарушение антикоррупционного законодательства.

— Народный избранник не предоставил в установленный срок сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также аналогичные данные о супруге и несовершеннолетних детях за 2023 год, - сообщили в прокуратуре.

Суд прекратил действие полномочий в связи с утратой доверия.

