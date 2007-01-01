Калужане боятся агрессивных собак на детской площадке

В понедельник, 6 октября, жительница дома №23 а на улице Пухова обратилась к губернатору с просьбой защитить людей от агрессивных собак. По её словам, стая бродячих собак облюбовала детскую площадку во дворе.

— Собаки кидаются на детей, лают на всех, кто просто проходит мимо. Их около пяти штук. Они представляют реальную угрозу, в первую очередь для наших детей! - делятся переживаниями местные жители.

По словам женщины, эти животные уже были когда-то отловлены, стерилизованы и чипированы, а затем возвращены обратно на улицу по действующей федеральной программе.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Согласно федеральному законодательству, эти животные повторному отлову не подлежат, - гласит официальный ответ.

Жители двора на Пухова опасаются за свою жизнь рядом с такими животными.