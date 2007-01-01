Жители Калужской области увидят суперлуние

В понедельник, 6 октября, специалисты Лаборатории солнечной астрономии сообщили о уникальном астрономическом событии. Две ночи подряд жители Калуги смогут наблюдать суперлуние.

В это время естественный спутник Земли окажется на самом близком расстоянии к нашей планете. Благодаря этому лунный диск будет казаться значительно больше и ярче, чем обычно.

Как поясняют учёные, видимый размер Луны увеличится примерно на 13%, её яркость возрастет на целых 25%. Это изменение будет хорошо заметно даже невооруженным глазом.

Пик явления придется на 6:47 утра 7 октября. Условия для наблюдения сохранятся две ночи подряд- с 6 на 7 и с 7 на 8 октября. Калужане ждут одно из самых зрелищных полнолуний в году.