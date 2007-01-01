Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Новости Калуги Жители Калужской области увидят суперлуние
Новости Калуги

Жители Калужской области увидят суперлуние

Евгения Родионова
06.10, 16:53
0 496
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 6 октября, специалисты Лаборатории солнечной астрономии сообщили о уникальном астрономическом событии. Две ночи подряд жители Калуги смогут наблюдать суперлуние.

В это время естественный спутник Земли окажется на самом близком расстоянии к нашей планете. Благодаря этому лунный диск будет казаться значительно больше и ярче, чем обычно.

Как поясняют учёные, видимый размер Луны увеличится примерно на 13%, её яркость возрастет на целых 25%. Это изменение будет хорошо заметно даже невооруженным глазом.

Пик явления придется на 6:47 утра 7 октября. Условия для наблюдения сохранятся две ночи подряд- с 6 на 7 и с 7 на 8 октября. Калужане ждут одно из самых зрелищных полнолуний в году.

Новости по тегу
новости наука
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhsK0dMSktySFlOZHZJOE5qL1RnSFE9PSIsInZhbHVlIjoibUNjMmtVOVZ0M1RQbDB1REtDb0ViN2VZNGhSaCswMHZlZTBQaDdFdnY2T1pnWnRtbFl0UnlhRkdZb0JJbDhYRVBVNFZTNVNmTFFQNi9XREFON3JnQkN0WVV2QWNzNzkzM3c5d1oxYzlDL0pSMUhubWVCeTZVbTJRenA1UHpPdFRFT3Brc3RBT1BaaGNPQVlRVnVtOHdGZC9nUFNpK3hOUU03K0JJd0RpSG1GTHliL2tZTjBuMExlZ2gzd20vQk5sSWJmbGd0TzJYWVlHenlzeVpXa0tneHUyZXlxU3JXU0xRZDU1OG9uYUNPRnovNjhHVlo1NVZoNXVZYzNRYk1ROW1DTWRNWTI3TFp6eVdLZCtjeGJGdWRZYWNEbFByQ2dUMm1iWHZ5L0pYZWJlVVRhdVdDeE11YzJnZEdxM0hZMWxhMWxseWxTdlp0dXRjMER6cW5iUFRSWG5uUGliNTZQdjdmOVpUTGVzWlhkZFRrb3hsSXZwWitDbGVjbzVUVWlybkV0dWFMTXpYeFFDZ1ZHRG5SZDF1aFVJTzdSZDY2L2JTZ2JHQm9RbmRsM0lBeFQ4VS94N0RkVW9XeUk5dytkZSIsIm1hYyI6IjFkOWQ2YTgwYmM4NDkzMDIwNGQyMTlmOGQ3NmM4ODY5YmJjYTNmODljMjJjYTNhZjU0YTI4NWFjNWQ5NTUwODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpYWStwNUtJbTdDWVNRRDZVMFNmcFE9PSIsInZhbHVlIjoiaUswY3RBT2lyek8rckdrRklXaXYvTFFpSFNFZitUY3ozTmdvUGNNVlVCQzVpSTU5TG5KM0tYOEcyWGZ3V0VUV3VXaDdNMTVETExZSy9WVjdINXRYdlhnQ1daK0pEQTY0K0ppb2s3Z2gwb1JrSlUyd1NXbjU0blQzYi8weGhteEEreUFkb0pJZGVTeHF0RlBDaXYyZWJ0eHlIWDBZUGloZnN6WE14QjVVU0tDQ3pPSzdhMXAxWWZUSUpQa3p1c3pubS9PdW9SbGlpMEF1QnJxK2hoUzBEdFZlMyt6L2c5angwcE9ueVRNcUFaRGNhOGZWanNZZXRZOEY5bnJReWFmVExkZ1pRUkNmSS91Y3FFV24zL0tRR25UTm1XMW9WRUVMVWFsemlheEREZGNPWlR3K3F4RDVZMkFHWDdQSFFxRzkvb2lrcXpFejU5UDdpbkQyZlptZk1FMUpVdzRMOHBFYWlmYjdBY2RhajArSUYwTGVHd09sVjBmZ3VEYzl1V2xsUzNEdXVVd3pMVThIOGt5MGsxZjZVWkdmTWxYbnNRZmZsRmg1N2txakdPZ3A4UVRsS0xtcDZCL2ZUelZWRk9jbnZzMlpqWUFPUlNFY3g5VFFuKzR1Q3hOamc1d3NydzRIanNGQ3VHRzEvaVJycDdudk9WYmc0TmEweVJ2c1NGbXZYY2xXYTdzcEVnNjlhWDh0RDZRV2lBek0rYWZlT0UybGN1YTY4VG9aUUxTN1lCNDZjaS9wUHY5QVBQWklhQTJtNUJVanZhMmNxamxtMlpUKzRsN1Q0em00MnNKZmRROCt4cFROSjVUQW96cHhlaHdOKy9pM29iQlp5Ri9TTnlrViIsIm1hYyI6ImI3M2MwZDQxYTVmMGJiZDBkN2EzZDYzMTVmZDQxNzJhZmRkNzRiMWFhYTYwNTVhYTYyODFmZGMyYTBkMmY1NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+