Прокуратура проверяет школу в Калужской области после жалоб местных жителей

Во вторник, 4 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки в деревне Сашкино Ферзиковского района.

Ранее местные жители жаловались на плохое состояние здания школы.

Представители прокуратуры выехали на место. Если факты из жалоб подтвердятся, ведомство обещает принять меры.

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