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Прокуратура проверяет школу в Калужской области после жалоб местных жителей

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 04.04.2023 11:04 0 361
Прокуратура проверяет школу в Калужской области после жалоб местных жителей

Во вторник, 4 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки в деревне Сашкино Ферзиковского района.

Ранее местные жители жаловались на плохое состояние здания школы.

Представители прокуратуры выехали на место. Если факты из жалоб подтвердятся, ведомство обещает принять меры.

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Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 04.04.2023 11:04 0 361
Тэги: образование школа прокуратура
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