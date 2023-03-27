Стало известно, какие школы отремонтируют в Калуге

В Калуге в нынешнем году запланирован капитальный ремонт школы №15 на улице Энгельса. Об этом в понедельник, 27 марта, на планерке в городской управе сообщила начальник управления образования Ольга Лыткина.

Там заменят кровлю, отремонтируют пищеблок, фасад, цоколь, а также заменят часть коммуникаций.

Также, возможно, капитальный ремонт смогут провести и еще в одной школе. По словам городского головы Дмитрий Денисова, деньги можно получить по федеральной программе. Какая именно школа будет выбрана, пока не решено, но Ольга Лыткина предложила 33-ю в Шопино.

В очереди на большой ремонт в следующие годы также школы 24, 14 и 2.

Также в нынешнем году за счет городского бюджета пройдет частичный ремонт в школах 38, 7, 47, 10 и 20. В детских садах 55 и 85 отремонтируют крыши.

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