«Губернаторский дневник»: учимся на отлично!
На этой неделе у школьников в самом разгаре каникулы, после которых юные калужане выйдут на финишную прямую учебного года. Начнется последняя четверть.
Глубокие знания - это очень важно не только для учеников и их родителей, но и для жителей всего региона. Чем больше сегодня в Калужской области будет отличников, тем больше она получит высокопрофессиональных специалистов в ближайшем будущем.
Так что, перефразируя известную шутку, ни одно стремление к знаниям не должно оставаться безнаказанным. Поэтому «Калужский перекресток» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявляет о старте акции «Губернаторский дневник» для всех тех, кто любит учиться и получать пятерки.
Принять в ней участие может любой ученик 2-11 классов любой школы нашего региона. Для этого школьникам до конца учебного года надо учиться на отлично и получить как можно больше пятерок.
В конце четверти участникам потребуется составить в электронном дневнике отчет об успеваемости за период с 27 марта по 20 мая по всем предметам с оценками.
Этот отчет необходимо заверить подписью классного руководителя с указанием его ФИО и телефона для связи, и с 20 по 25 мая прислать либо принести его в редакцию.
С 26 по 30 мая мы обработаем все заявки и определим по 10 победителей в трех номинациях:
- 2-4 класс
- 5-9 класс
- 10-11 класс
По 10 человек в каждой номинации в отчетах которых будет наибольшее число пятерок станут победителями, получат призы и лично встретятся с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой!
В случае, если окажется, что в какой-либо номинации у участников «Губернаторского дневника» окажется равное количество пятерок, то решающим станет средняя оценка по всем предметам за четверть. В случае, если равным будет и этот параметр, число победителей в данной номинации будет увеличено.
Свои отчеты, заверенные подписью классного руководителя, вы можете присылать любым из способов с 20 по 25 мая:
- Сканом по электронной почте [email protected]
- Почтой по адресу 248000 Калуга, ул. Комарова, 36, в редакцию «Калужского перекрестка»
- Лично в редакцию в будние дни с 9:00 до 17:00 по указанному адресу
Внимание!!! Подпись классного руководителя, удостоверяющая верность данных в отчете, его ФИО и контактный телефон должны присутствовать в обязательном порядке! В случае их отсутствия, заявка снимается с конкурса.
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