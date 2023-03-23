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«Губернаторский дневник»: учимся на отлично!

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.03.2023 10:47 0 170
«Губернаторский дневник»: учимся на отлично!

На этой неделе у школьников в самом разгаре каникулы, после которых юные калужане выйдут на финишную прямую учебного года. Начнется последняя четверть.

Глубокие знания - это очень важно не только для учеников и их родителей, но и для жителей всего региона. Чем больше сегодня в Калужской области будет отличников, тем больше она получит высокопрофессиональных специалистов в ближайшем будущем.

Так что, перефразируя известную шутку, ни одно стремление к знаниям не должно оставаться безнаказанным. Поэтому «Калужский перекресток» совместно с администрацией губернатора Калужской области объявляет о старте акции «Губернаторский дневник» для всех тех, кто любит учиться и получать пятерки.

Принять в ней участие может любой ученик 2-11 классов любой школы нашего региона. Для этого школьникам до конца учебного года надо учиться на отлично и получить как можно больше пятерок.

В конце четверти участникам потребуется составить в электронном дневнике отчет об успеваемости за период с 27 марта по 20 мая по всем предметам с оценками.

Этот отчет необходимо заверить подписью классного руководителя с указанием его ФИО и телефона для связи, и с 20 по 25 мая прислать либо принести его в редакцию.

С 26 по 30 мая мы обработаем все заявки и определим по 10 победителей в трех номинациях:

  • 2-4 класс
  • 5-9 класс
  • 10-11 класс

По 10 человек в каждой номинации в отчетах которых будет наибольшее число пятерок станут победителями, получат призы и лично встретятся с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой!

В случае, если окажется, что в какой-либо номинации у участников «Губернаторского дневника» окажется равное количество пятерок, то решающим станет средняя оценка по всем предметам за четверть. В случае, если равным будет и этот параметр, число победителей в данной номинации будет увеличено.

Свои отчеты, заверенные подписью классного руководителя, вы можете присылать любым из способов с 20 по 25 мая:

  • Сканом по электронной почте [email protected]
  • Почтой по адресу 248000 Калуга, ул. Комарова, 36, в редакцию «Калужского перекрестка»
  • Лично в редакцию в будние дни с 9:00 до 17:00 по указанному адресу

Внимание!!! Подпись классного руководителя, удостоверяющая верность данных в отчете, его ФИО и контактный телефон должны присутствовать в обязательном порядке! В случае их отсутствия, заявка снимается с конкурса.

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.03.2023 10:47 0 170
Тэги: образование
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