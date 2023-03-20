В Калуге еще одну школу построят на Правом берегу

В Калуге в нынешнем году начнется строительство новой школы в микрорайоне «Комфорт Парк» на Правом берегу. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Одобрили проект концессии еще по одной школе, - заявил глава региона. - Планируем уже в этом году начать строительство школы на 806 мест в микрорайоне «Комфорт Парк» на Правобережье Калуги.

Школа должна заработать до конца 2024 года.

Всего в ближайшие два года в Калужской области запланировано открытие семи школ на 4075 детей.

- Они помогут нам существенно продвинуться в переходе на односменное обучение, - подчеркнул Шапша.

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