Министр образования Калужской области сдал ЕГЭ

В 61 школе Калужской области прошла Всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". Об этом в субботу, 18 марта, рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Как сообщили в ведомстве, участие в акции приняли более 750 родителей. Родители выпускников смогли полностью пройти экзаменационную процедуру и убедиться в том, что обстановка в пункте помогает сосредоточиться над заданиями.

Сам министр образования области Александр Аникеев не остался в стороне и тоже сдал ЕГЭ по русскому языку в школе № 21 города Калуги.

- Мы хотим рассказать общественности о процедуре организации Единого госэкзамена и продемонстрировать её открытость и объективность. Именно эти особенности позволяют считать ЕГЭ одним из самых выдающихся достижений отечественной системы образования. Акция "ЕГЭ для родителей" - это не игра, а полноценная часть экзаменационной кампании", - рассказал министр образования и науки Калужской области.

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