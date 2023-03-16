В Калуге восстановили доступ к электронному дневнику

В Калуге несколько дней наблюдались проблемы с доступом к сайту «Сетевой Город. Образование», который используется в качестве электронного школьного дневника.

Зайти на него не могли ни родители, ни ученики, ни учителя.

Вечером 15 марта министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский сообщил, что проблема была решена.

- Доступ к системе «Сетевой Город. Образование» восстановлен, - написал в своем телеграме Разумовский. - Проверяйте.

Как пояснили нам в министерстве образования и науки Калужской области, сайт не работал из-за профилактических работ.

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