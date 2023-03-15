В Калужской области 750 родителей сдадут ЕГЭ

В субботу, 18 марта, в Калужской области пройдет акция по сдаче ЕГЭ родителями школьников. В ней примет участие около 750 человек в 61 населенном пункте, сообщили в правительстве региона.

Калужане будут сдавать русский язык.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение во время подготовки к настоящему ЕГЭ и лучше познакомиться с экзаменационной процедурой.

В школе №21 Калуги старт экзамену даст министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

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