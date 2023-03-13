Новую школу в Калужской области откроют в конце 2024 года

К концу 2024 года в Людиново на улице Маяковского планируется открыть новую школу на 1000 мест. Ее построят с помощью концессионного соглашения, сообщил в понедельник, 13 марта, на совещании в правительстве министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Министр напомнил, что с 2021 года в России реализуется проект по созданию дополнительных мест в школах. Нашему региону выделены средства субсидии из федерального бюджета на софинансирование данной работы на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов, а также внеплановый период 2026 - 2037 годов.

Новую школу в Людиново планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. Концессионное соглашение сроком на 15 лет начинает действовать в текущем году. Предельный размер затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию школы в этот период составит 3,863 миллиарда рублей. Из них из федерального бюджета – 1,386 миллиарда.

- Одними из первых в стране по программе Министерства просвещения Российской Федерации мы начали строить школы на условиях концессии, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - В этом году у нас открывается школа в Обнинске в Заовражье на 1144 места, в следующем завершится строительство и начнет работать школа на 1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге. Готовятся к подписанию новые концессионные соглашения. По одному из них в Людиново планируется построить школу на тысячу мест. Рассчитываем на успешную реализацию данного проекта. В Людиново школа крайне нужна. И это прекрасная возможность в текущей ситуации быстро и эффективно решить эту задачу.

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