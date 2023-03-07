В Калуге прием в первые классы школ начнется 21 марта
Во вторник, 21 марта, в Калуге начнется прием заявлений в первые классы школ. Об этом сообщили в городской управе.
Подать заявление можно будет несколькими способами: через сайт Госуслуг, в школе или заказным письмом по почте.
До 30 июня в школы будут записывать детей, которые проживают на закрепленной территории, имеют право на прием в первоочередном порядке либо имеют право преимущественного приема.
Прием заявлений на оставшиеся свободные места в школах начнется 6 июля и продлится до 5 сентября.
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