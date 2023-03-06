В Калужской области Росгвардия проверит охрану всех школ

До конца апреля в Калужской области сотрудники Росгвардии устроят проверки в школах региона.

Под пристальным вниманием будет охрана учебных заведений, сообщили в понедельник, 6 марта, в правительстве региона.

Росгвардейцы оценят соблюдение режима антитеррористической защищенности.

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