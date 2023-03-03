В Калужской области школа открылась после капремонта

В пятницу, 3 марта, ученики начальных классов средней общеобразовательной школы №2 в поселке Бабынино заново открыли для себя учебное заведение.

После капремонта, которого в здании не было почти 60 лет, школа изменилась до неузнаваемости. В ней появились светлые, обновленные классы с интерактивным оборудованием, современной мебелью, медицинский кабинет, шахматная и игровая комнаты.

Учебное заведение преобразилось благодаря труду строителей. Заменена кровля, отопление, вентиляция, водоснабжение, полы, утеплен фасад, выполнена внутренняя отделка.

Всего более 80 миллионов рублей израсходовано, чтобы создать современную образовательную среду. Ещё 12 миллионов было выделено на закупку оборудования.

- Каждый кабинет обошёлся в сумму более 900 тысяч рублей, - поделилась директор школы Марина Волошедова. – Теперь наша школа прекрасна, как мечта, и наша мечта сбылась, - дополняют её педагоги.

Частыми гостями на объекте были представители родительского комитета и депутаты. Возникающие проблемы решали вместе.

- Важно, чтобы вы берегли все, что таким трудом досталось, - обратился к ученикам председатель парламента Геннадий Новосельцев. – В области в прошлом году было отремонтировано 10 школ, ещё три перешли с прошлого года. В текущем предстоит отремонтировать 16 школ. Это программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Здоровье зависит и от качества питания. Директор рассказала, что все 223 ученика питаются бесплатно. Для льготных категорий, в том числе детей участников СВО, выдаются дополнительно полезные продукты.

Ученики не робели перед гостями и с удовольствием осваивали пространство школьной столовой. В меню в этот день были макароны с мясом и суп.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.