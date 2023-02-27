Артамонов предложил создать специальные классы в калужских школах
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который ныне представляет регион в Совете Федерации, в понедельник, 27 февраля, выступил с предложением по реформированию системы школьного образования.
- Считаю необходимым организовать на базе калужских школ профильные классы от популярных среди выпускников вузов, - заявил Артамонов на заседании правительства Калужской области. - Ученики таких классов получат значительные преимущества перед другими абитуриентами, смогут быстрее влиться в студенческий коллектив.
Есть ли какие-то запросы от самих вузов, сенатор не уточнил.
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