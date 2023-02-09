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В Калуге школу №50 перевели на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2023 09:11 0 109
В Калуге школу №50 перевели на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления

В ночь на четверг, 9 февраля, в Калуге завершились ремонтные работы на месте прорыва магистральной трубы с горячей водой на улице Академической.

По сообщению городских властей, правобережную котельную запустили в 7 утра. Однако тепло дошло еще не до всех зданий.

Школа №50 на улице  Зарченой 9 февраля полностью переведена на дистанционное обучение, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Всех учащихся заранее проинформировали, но несколько ребят утром на занятия пришли, их также проинформировали, что сегодня учеба пройдет в удаленном формате, - пояснил чиновник. - Эта мера временная, пока температура в помещениях не станет комфортной.

Школа №6 на Правом берегу работает в штатном режиме, там отопление уже дали.

С детскими садами больше неопределенности.

- Конечно, рисковать здоровьем детей мы не можем, поэтому вчера было принято решение за каждым из пяти детских садиков – «Кнопочка», «Бережок», «Улыбка», «Планета» и «Мозаика» закрепить детский сад поблизости, в который родители сегодня смогут отвести своих детей, - прокомментировал Дмитрий Денисов. - Вся информация доведена до родителей. Также уточнить ее можно, позвонив дежурному в ваш детский сад.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2023 09:11 0 109
Тэги: образование жкх отопление
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