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В Калужской области обсуждают введение стипендии для школьников за хорошие оценки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2023 09:20 3 695
В Калужской области обсуждают введение стипендии для школьников за хорошие оценки

Ввести стипендию для школьников за хорошие оценки и активность предложил один из участников встречи губернатора Калужской области Владислава Шапши с педагогами. Об этом сам глава региона рассказал 1 февраля на своих страницах в соцсетях.

- Реакция на нее бурная, - подчеркнул Шапша. - Не все однозначно. Надо обсуждать.

Калужане на странице губернатора по-разному отреагировали на подобную инициативу.

- Предложение очень интересное, и мотивация у ребят больше будет, - считает одна из женщин. – Но, возможно, будет гонка за оценкой, а не за знаниями. Предлагаю подумать в сторону олимпиад и т.д. Чтобы была единая система оценивания, потому что уровень в каждой школе все равно отличается, хоть и не на много.

- Дело все в том, что пятерку будет ой как сложно получить... Из-за экономии, - считает другая калужанка.

- Какая стипендия? С целью экономии бюджетных денег детям будут занижать оценки! – заявил другой подписчик. - Не в это время… Возможно, в 90-х это было честно, в наше время - это не сработает.

Несколько человек вспомнили свой опыт, когда подобная стипендия выплачивалась в школе:

- У нас тоже была такая практика. Когда училась в начальной школе (1989-1992 гг) в сельской школе во время линейки по случаю окончания четверти отличники и хорошисты получали такую стипендию. Запомнилось это еще и тем, что на эту стипендию маме купила помаду к 8 марта

- Я, когда училась в начальной школе, причем, в сельской школе, год 1987-1989, нам платили стипендию (хорошистам и отличникам), не помню сколько, но это были «розовые» десятирублевки и «фиолетовые» двадцатипятирублевки с Лениным. Мы получали их в школе, расписывались в ведомости! Было очень интересно и приятно! А почему бы и нет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2023 09:20 3 695
Тэги: образование школа область владислав шапша
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