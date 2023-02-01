В Калужской области выпускные во всех школах пройдут 24 июня
Выпускные вечера у 11-х классов школ Калужской области в нынешнем году состоятся в субботу, 24 июня. Об этом сообщил 1 февраля во время прямой линии министр образования и науки Александр Аникеев.
Он рассказал, что это будет единым днем для всего региона.
Аникеев заявил, что выпускники уже могут шить наряды к этой дате.
Будет ли большой праздник в городском парке Калуги в этот день, пока не уточняется.
Последний звонок для выпускников прозвучит 25 мая. В девятых классах – 23 мая.
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