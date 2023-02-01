Губернатор Калужской области без предупреждения приехал пообедать в школу

В среду, 1 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша приехал пообедать в столовую школы №31 на улице Дубрава в Калуге. По словам главы региона, сделал он это без предупреждения после жалоб на еду со стороны родителей учеников, которые они оставили в соцсетях.

- Заехал в обед в школу без предупреждения, - прокомментировал Шапша. - Покормили. Гороховый суп, рагу из картошки с курицей, компот. Мне понравилось. Все это ели сегодня и дети. И те, которые платят за обеды, и «льготники». Разговорился с учителями, которые тоже обедали в столовой. Да, говорят, бывало, что обеды разные: например, кому-то давали сосиску с гречкой, кому-то макароны с котлетой. Но по цене и калорийности эти обеды были идентичные. А с сегодняшнего дня всех вообще кормят одинаково.

По его словам, некоторым детям может не нравится обед по субъективным причинам.

- Что касается того, что «невкусно», думаю, это скорее всего, из серии нравится–не нравится. Вспомнил свое школьное детство. Многие одноклассники терпеть не могли теплое молоко с пенкой. А я по несколько стаканов выпивал. Но пенку, конечно, снимал, - заявил губернатор.

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