Калуга Обнинск
Главная Новости Образование
История Калуги Статьи

Губернатор Калужской области без предупреждения приехал пообедать в школу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2023 14:16 4 2461
Губернатор Калужской области без предупреждения приехал пообедать в школу

В среду, 1 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша приехал пообедать в столовую школы №31 на улице Дубрава в Калуге. По словам главы региона, сделал он это без предупреждения после жалоб на еду со стороны родителей учеников, которые они оставили в соцсетях.

- Заехал в обед в школу без предупреждения, - прокомментировал Шапша. - Покормили. Гороховый суп, рагу из картошки с курицей, компот. Мне понравилось. Все это ели сегодня и дети. И те, которые платят за обеды, и «льготники». Разговорился с учителями, которые тоже обедали в столовой. Да, говорят, бывало, что обеды разные: например, кому-то давали сосиску с гречкой, кому-то макароны с котлетой. Но по цене и калорийности эти обеды были идентичные. А с сегодняшнего дня всех вообще кормят одинаково.

По его словам, некоторым детям может не нравится обед по субъективным причинам.

- Что касается того, что «невкусно», думаю, это скорее всего, из серии нравится–не нравится. Вспомнил свое школьное детство. Многие одноклассники терпеть не могли теплое молоко с пенкой. А я по несколько стаканов выпивал. Но пенку, конечно, снимал, - заявил губернатор.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2023 14:16 4 2461
Тэги: образование школа область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Всего проголосовало: 399
Новости партнеров
Организация похорон: как выбрать кладбище?
Почему в строительстве все переходят на опалубку с телескопическими стойками
ТОП лучших производителей инвалидных колясок с электроприводом

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru