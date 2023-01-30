Калужских школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ
В Калужской области опять начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Из-за этого школьные классы вынуждены закрывать на карантин, сообщили в понедельник, 30 января, в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Калуге закрыты два класса в гимназии №24. Также на карантине один класс в деревне Митяево Боровского района.
А Хвастовичская средняя школа временно закрыта полностью.
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