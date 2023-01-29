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В Калужской области для школьников проведут новые «Уроки цифры»

Ирина Будникова , Фото городской управы Калуги
Опубликовано: 29.01.2023 18:00 0 332
В Калужской области для школьников проведут новые «Уроки цифры»

В Калужской области, как и по всей России, с 13 февраля по 12 марта для школьников проведут «Уроки цифры» на тему «Анализ в бизнесе и программной разработке». Об этом в воскресенье, 29 января, рассказали в пресс-службе городской управы Калуги.

- На занятиях школьники познакомятся с анализом данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ, узнают о профессиях, связанных с аналитикой данных, - сказали в горуправе. - Уроки помогут развить у учащихся навыки решения типовых задач в этой области.

По словам пресс-службы, уроки составлены таким образом, чтобы ребята могли погрузиться в мир реальных бизнес-задач и протестировать профессию аналитика. При этом детям достаточно иметь базовые знания по математике и логике.

- Мы считаем поддержку интереса и мотивации школьников к информационным технологиям, а также раннюю профориентацию школьников в ИТ важной частью на пути в  цифровой трансформации», – отметил директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Горобец.
 

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Ирина Будникова , Фото городской управы Калуги
Опубликовано: 29.01.2023 18:00 0 332
Тэги: цифра анализ it образование
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