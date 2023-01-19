В Калужской области больше всего подорожали за неделю овощи, яблоки и консервы

За неделю, с 9 по 16 января, в Калужской области зафиксированы изменения цен на некоторые продукты. Статистику в четверг опубликовал Калугастат.

Больше всего подорожали овощи. Огурцы прибавили в цене 10,3%, лук – 6%, морковь – 5,5%, капуста – 5,2%, помидоры – 4,1%. Яблоки подорожали на 6,3%, овощные консервы для детского питания – на 3,3%.

Вареная колбаса подешевела на 6,5%, макароны - на 3,9%, черный чай – на 3,4%.

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