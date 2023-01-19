Строящаяся школа в Калуге не получит нового номера

В Калуге 1 сентября должна открыться новая школа на улице Ермоловской. Фото со стройки 19 января опубликовал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

На фасад здания уже нанесли надпись: «Средняя школа №46». Как и с предыдущими новыми школами, это будет не отдельное учреждение, а отдельный корпус расположенной по соседству 46-й.

Ранее так же поступали со школами №6, №13 и №45. По словам чиновников, это заметно упрощает процесс ввода школы в эксплуатацию.

- Каждый, кто посетил место строительства школы, впечатлен ее масштабами, - рассказал Александр Аникеев. - Сейчас идет работа над созданием эффективного управленческого коллектива для того, чтобы школа стала площадкой для всех современных образовательных концепций.

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