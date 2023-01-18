Прокуратура проведет в Калуге прямую линию по проблеме травли детей в школах

Во вторник, 24 января, в Калуге пройдет горячая линия прокуратуры по проблеме травли детей в школах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокурор области Константин Жиляков поручил провести «горячую линию» по вопросам «травли» детей в школах, буллинга и других происшествий, с которыми сталкиваются ученики в учебных заведениях, - отметили в пресс-службе.

Звонить 24 января можно по номеру 8-920-090-04-25 с 9:00 до 18:00.

- По всем обращениям, при наличии оснований, будут проведены проверки и приняты меры реагирования, - пообещали в прокуратуре.

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