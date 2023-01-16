«Марафон Образования»: задай вопрос представителям ВУЗов и ССУЗов

В преддверии Дня студента наша редакция организовывает серию прямых линий с представителями учебных заведений региона! Вы сможете задать интересующие вас вопросы по теме образования в высших и средне-специальных учебных заведениях Калужской области, о поступлении и обучении в них!

18 января 2023 года с 13:00 до 17:00, сменяя друг друга у телефона, ведущие работники высших и средне-специальных учебных заведений нашего региона будут отвечать на ваши вопросы по телефону: (4842) 79-04-54.

Прямая трансляция будет вестись в нашей группе «Вконтакте». Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в чате и получайте ответы на них в прямом эфире!

Задать вопросы можно следующим участникам «марафона»:

С 13:00 до 13:40 Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

С 14:00 до 14:40 Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

С 15:00 до 15:40 Калужский филиал Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева

С 16:00 до 16:40 Калужский колледж экономики и технологий

Звоните (4842) 79-04-54.

Пишите в чат прямой линии ВКонтакте!

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