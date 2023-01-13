В Калуге пройдет «Марафон образования»

В среду, 18 января, в нашей редакции состоится «Марафон образования» - серия прямых линий с представителями учебных заведений региона.

Вы сможете задать интересующие вас вопросы по теме образования в высших и средне-специальных учебных заведениях Калужской области, о поступлении и обучении в них!

Вопросы можно задавать в прямом эфире в нашей группе в ВК, а также по номеру телефона (4842) 79-04-54. Следите за нашими новостями!

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