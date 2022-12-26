В Калужской области одну школу отправили на досрочные каникулы

За последнюю неделю в Калужской области заметно снизилось количество школьных классов, закрытых на карантин. Данные за 19-25 декабря опубликовало в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

На досрочные каникулы из-за высокой заболеваемости отправили лишь одну школу, расположенную в деревне Машково Жуковского района.

В 39 школах области на дистанционное обучение переведены 68 классов. Больше всего в Калуге - 38 классов в 26 школах. Также учатся из дома 23 класса в шести школах Людиновского района, три класса в трех школах Жуковского района и по одному классу в школах Мещовского, Козельского, Хвастовичского районах и в Обнинске.

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