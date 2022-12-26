Новый детский сад открылся в Мещовске

На днях в Мещовске открылся новый детский сад на 160 мест. Об этом сообщил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

В садике оборудован бассейн, установлено обучающее оборудование, созданы игровые комнаты.

Ранее в нынешнем году открылись детские сады в Калуге на Сиреневом бульваре и в Детчино.

По словам Александра Аникеева, в Калужской области больше нет очереди в детские сады.

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