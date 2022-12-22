В Калужской области 197 школьных классов вышли с карантина

В Калужской области на этой неделе 197 школьных классов вышли с карантина и возобновили очное обучение в школах. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в региональном Центре управления.

На прошлой неделе было 312 переведенных на дистанционное обучение классов. Сейчас осталось 115.

- Эпидемиологическая ситуация в регионе среди школьников заметно улучшилась, - подчеркнули в ЦУР.

В связи с этим досрочных каникул по всем школам области не будет. В каждом случае директора могут самостоятельно прибегнуть к такой мере, если заболеет более 20% учеников.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.