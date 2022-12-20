В Калуге закрыли на карантин 10% школьных классов

В Калуге из 1500 школьных классов на карантине находятся 152. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в городской управе со ссылкой на начальника управления образования Ольгу Лыткину.

- Поэтому вопроса о необходимости полностью закрывать городские школы не стоит, - заявила она. - Если процент заболеваемости в учебном заведении составит более 20% от общей численности школьников, тогда школа может идти на карантин. На данный момент такого нет.

Напомним, ранее в министерстве образования и науки Калужской области рассказывали, что болеет 3% учеников.

По словам Ольги Лыткиной, администрации школ сами могут определять, уходить им на карантин или продолжать работать до 30 декабря, когда начнутся зимние каникулы.

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