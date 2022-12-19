В Калужской области закрыли на карантин семь школ и 312 классов

В Калужской области полностью закрыли на карантин семь школ и еще 312 классов в других 76 школах из-за большого количества заболевших. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ученики переведены на дистанционное обучение.

Напомним, в конце прошлой недели министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев заявил, что болеет около 3% детей, поэтому досрочных зимних каникул не будет.

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