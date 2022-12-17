Опубликовано расписание ЕГЭ на 2023 год

Утром в субботу, 17 декабря, министерство образования и науки Калужской области опубликовало утвержденное расписание госэкзаменов на 2023 год.

Досрочный период ЕГЭ продлится с 20 марта по 19 апреля. Основной ЕГЭ состоится в период с 26 мая по 1 июля, а дополнительный – с 6 по 19 сентября.

Первыми ЕГЭ в основной период 26 мая станут география, литература и химия.

Русский язык будут сдавать 29 мая.

ЕГЭ по математике состоится 1 июня.

Экзамены по истории и физике школьники напишут 5 июня, обществознание – 8 июня, биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.

«Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам запланировано на 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ – на 19 и 20 июня.

У учеников 9 классов досрочный ОГЭ пройдет в период с 21 апреля по 16 мая, основной - с 24 мая по 1 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября.

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