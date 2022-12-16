В Калуге новую школу в микрорайоне Тайфун начнут строить в 2023 году

В 2023 году в Калуге планируется начать строительство новой школы в микрорайоне Тайфун. Об этом вечером в четверг, 15 декабря, сообщил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Школа будет располагаться недалеко от психиатрической больницы между улицами Маяковского и Молодежной.

Учебное заведение будет рассчитано на 1125 детей.

Как отметил в ходе прямого эфира в «ВКонтакте» 15 декабря губернатор Владислав Шапша, школа должна заработать в 2024 году.

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