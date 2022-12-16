В Калуге новую школу в микрорайоне Тайфун начнут строить в 2023 году
В 2023 году в Калуге планируется начать строительство новой школы в микрорайоне Тайфун. Об этом вечером в четверг, 15 декабря, сообщил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
Школа будет располагаться недалеко от психиатрической больницы между улицами Маяковского и Молодежной.
Учебное заведение будет рассчитано на 1125 детей.
Как отметил в ходе прямого эфира в «ВКонтакте» 15 декабря губернатор Владислав Шапша, школа должна заработать в 2024 году.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!