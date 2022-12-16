Министр образования не увидел оснований для досрочных каникул в Калужской области
Вечером в четверг, 15 декабря, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев лишил школьников надежды на досрочные зимние каникулы.
- Сейчас в школах болеет менее 3% учеников от общего числа школьников, - заявил он на своих страницах в соцсетях. - Нет никаких оснований для досрочных каникул или перевода на дистанционное обучение.
Напомним, ранее на этой неделе обсуждался вопрос каникул в школах с 24 декабря из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. После таких слов Аникеева, видимо, детям придется учиться до 30 декабря.
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