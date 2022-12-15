В Калуге плата за детский сад вырастет с 1 января

С января плата за детские сады Калуги вырастет примерно на 5,5%. Соответствующие объявления уже начали появляться в дошкольных учреждениях.

Администрации ссылаются на постановление правительства Калужской области №924 от 28 ноября. Этим документом установлены максимальные размеры платы за детские сады по всем муниципалитетам.

Планируется что в Калуге за день ребенка в садике нужно будет отдавать не 69,34 рубля, а 73,15.

- В управлении образования Калуги подтвердили, подготовлен проект постановления городской управы об установлении размера родительской платы, - рассказали нам в пресс-службе горуправы в четверг, 15 декабря. - После его подписания он будет доведен до сведения всех заинтересованных лиц.

Ранее плата за детский сад повышалась в Калуге с марта 2022 года.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.