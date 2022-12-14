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В Калужской области 300 школьных классов перевели на дистанционное обучение

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2022 16:34 0 860
В Калужской области 300 школьных классов перевели на дистанционное обучение

Вечером в среду, 14 декабря, министерство образования и науки Калужской области опубликовало новые данные по заболеваемости среди школьников.

Полностью закрытыми на карантин остаются шесть школ: две в Ферзиковском районе, по одной – в Медынском, Жуковском, Малоярославецком и Людиновском районах. 

- В целом по области сегодня на карантине находятся 300 классов - 7957 детей, - подчеркнули в министерстве. - Ученики этих классов переведены на дистанционное обучение.

По данным школ, число детей, болеющих гриппом и ОРВИ болеет сейчас 3121 ребенок. Это менее 3% от общего числа школьников Калужской области. И их число на протяжении последних трех дней остается стабильным.

- Напомним, что карантин вводится в случае, если число заболевших в классе превышает 20% численности обучающихся в классе, - заявили в Минобре. - Эти же требования касаются перевода школ на карантин целиком. Продолжаем мониторить ситуацию с заболеваемостью в школах области.  

Ранее сообщалось, что в начале следующей неделе будет принято решение, отправлять ли школы на досрочные зимние каникулы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2022 16:34 0 860
Тэги: образование школа статистика
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