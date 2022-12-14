В калужской школе внедрили новую систему безопасности

Новая система безопасности заработала в школе №5 Калуги. Она получила название «Для самых родных», сообщил в среду, 14 декабря, городской голова Дмитрий Денисов.

Войти в школу теперь можно только с помощью специального пропуска.

- Около 35 камер безопасности на подходах к зданию способны оперативно выявить возможность правонарушений ещё за пределами школы, - пояснил Денисов. - Подобные меры также снижают уровень хулиганства среди школьников.

По его словам, новая система безопасности разработана подрядчиком из Калужской области. Опыт собираются распространить и на другие школы города.

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