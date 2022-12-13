В Калужской области решение о досрочных каникулах в школах примут через неделю

В понедельник, 12 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявил, что школы могут уйти на зимние каникулы на неделю раньше из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Во вторник ситуацию нам прокомментировали в министерстве образования и науки.

Там отметили, что решение будет принято в начале следующей недели.

- Такая мера обсуждается, но решение пока не принято, - заявили в министерстве. - В течение этой недели будет организован анализ уровня заболеваемости в школах. Если показатели будут расти, в начале следующей недели мы проинформируем школы о необходимости скорректировать свои учебные планы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.