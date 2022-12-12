В Калуге закрыли на карантин 110 школьных классов

По данным на понедельник, 12 декабря, в школах Калуги закрыты на карантин и переведены на дистанционное обучение 110 классов. Об этом на планерке в городской управе сообщила начальник управления образования Ольга ЛЫТКИНА.

- ОРВИ набирает обороты, - отметила она. - 110 классов закрыты на карантин, обучаются дистанционно. В детских садах посещаемость порядка 47%. В детских садах группы на карантин не закрываем. Даже если ходит 5-6 человек, все равно функционирует группа.

Напомним, на областном уровне обсуждается вопрос досрочных зимних каникул в школах.

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