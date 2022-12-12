В Калужской области обсуждают вопрос досрочных школьных каникул из-за вспышки ОРВИ

В Калужской области зимние каникулы в школах могут начаться на неделю раньше – не с 31 декабря, а с 24-го. Об этом в понедельник на планерке в горуправе заявил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Я сегодня с утра с коллегами обсуждал на областном уровне, - отметил он. - Возможно принятие решения на недельку раньше детишек отпустить на каникулы. Но это решение будет приниматься на региональном уровне. Я думаю, неплохая новость для школьников. Тем более в условиях вспышки ОРВИ.

В министерстве образования и науки Калужской области о досрочных каникулах пока ничего не заявляли.

Напомним, заболеваемость ОРВИ в регионе высокими темпами растет уже две недели подряд. Закрыты на карантин шесть школ и 246 классов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.