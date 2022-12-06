Калужские выпускники напишут итоговое сочинение 7 декабря

В среду, 7 декабря, ученики одиннадцатых классов в школах Калужской области напишут итоговое сочинение. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

- Успешное написание сочинения обеспечивает одиннадцатиклассникам допуск к государственной итоговой аттестации, - пояснили в министерстве. - Результатом итогового сочинения является «зачёт» или «незачёт».

Дополнительными датами проведения сочинения определены 1 февраля и 3 мая.

Темы будут опубликованы только в день проведения сочинения.

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