В Калуге 31 класс в 14 школах перевели на дистанционное обучение
На минувшей неделе в Калуге резко выросла заболеваемость ОРВИ. После выходных учеников школ продолжают переводить на дистанционное обучение.
- По состоянию на 5 декабря в 14 школах Калуги 31 класс переведен на дистанционку из-за роста заболеваемости ОРВИ, - рассказали во вторник в пресс-службе городской управы.
По области полностью были закрыты четыре школы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!