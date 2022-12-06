В Калуге 31 класс в 14 школах перевели на дистанционное обучение

На минувшей неделе в Калуге резко выросла заболеваемость ОРВИ. После выходных учеников школ продолжают переводить на дистанционное обучение.

- По состоянию на 5 декабря в 14 школах Калуги 31 класс переведен на дистанционку из-за роста заболеваемости ОРВИ, - рассказали во вторник в пресс-службе городской управы.

По области полностью были закрыты четыре школы.

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