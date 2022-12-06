Министру образования и науки Калужской области присвоили звание «Ветеран труда»

Министру образования и науки Калужской области Александру Аникееву присвоено звание «Ветеран труда». Соответствующее постановление губернатора Калужской области опубликовано 5 декабря.

Аникеев оказался среди 53 калужан, которые удостоились подобной чести. При этом он продолжит возглавлять региональное Минобразования.

- Александр Сергеевич Аникеев продолжает работать министром образования и науки Калужской области, - рассказали нам 6 декабря в пресс-службе министерства. - Звание «Ветеран труда» на текущее трудоустройство не влияет.

В марте 2023 года Александру Аникееву исполнится 60 лет. В системе образования он трудится с 1984 года.

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