В Калуге началось строительство новой школы на улице Байконурской

В Калуге на улице Байконурской началось строительство новой школы на 1125 мест. В понедельник, 5 декабря, фото со стройплощадки опубликовал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Учреждение образования построят рядом с пожарной частью.

- Школа станет соседом здания, которое мы сейчас строим на улице Ермоловской возле торгового центра, - отметил Аникеев. -Общался сегодня на месте со строителями. Работа идет без отставаний по графику, участок удобно расположен недалеко от жилого массива.

Новую школу на Байконуре собираются оформить в космическом стиле.

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