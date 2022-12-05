В Калуге началось строительство новой школы на улице Байконурской
В Калуге на улице Байконурской началось строительство новой школы на 1125 мест. В понедельник, 5 декабря, фото со стройплощадки опубликовал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
Учреждение образования построят рядом с пожарной частью.
- Школа станет соседом здания, которое мы сейчас строим на улице Ермоловской возле торгового центра, - отметил Аникеев. -Общался сегодня на месте со строителями. Работа идет без отставаний по графику, участок удобно расположен недалеко от жилого массива.
Новую школу на Байконуре собираются оформить в космическом стиле.
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