В Калужской области закрыли на карантин четыре школы и 66 классов

За последнюю неделю в Калужской области резко выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников.

На карантин полностью закрыли четыре школы и еще 66 классов в 23 других школах, сообщили в понедельник, 5 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Школьники переведены на дистанционное обучение.

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