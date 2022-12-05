В Калужской области закрыли на карантин четыре школы и 66 классов
За последнюю неделю в Калужской области резко выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников.
На карантин полностью закрыли четыре школы и еще 66 классов в 23 других школах, сообщили в понедельник, 5 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора.
Школьники переведены на дистанционное обучение.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!