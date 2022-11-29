Все калужские школы перейдут на новую информационную систему в 2023 году

Как мы уже рассказывали, в Калуге школы №13, №25 и гимназия №19 внедрили новую информационную систему. В следующем году на нее перейдут все школы не только Калужской области, но и страны, сообщил во вторник, 29 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он побывал на встрече с педагогами, учениками и родителями в тринадцатой школе Калуги.

- Перед поездкой внимательно прочитал ваши комментарии, - сообщил Шапша. - Понимаю родителей, которые обеспокоены тем, сколько дети «зависают» в гаджетах. Наша общая задача – научить ребят использовать их ограниченное время и с пользой. Прежде всего, в образовательных целях.

По словам губернатора, все, с кем он сегодня поговорил, отмечают возможность доступа к безопасному и интересному образовательному контенту через «Мою школу».

- Почти 2 миллиона материалов, - подчеркнул Шапша. - Над этим сервисом Москва работала много лет. Лучшее из него вошло в государственную систему «Мою школу». Все школы страны переходят на нее в следующем году. А у нас, как у пилотного региона, есть уникальная возможность делать это постепенно, при полной технической и методической поддержке разработчиков. Еще раз подчеркну: система не «вместо» традиционного образования. А «плюсом». Она дает дополнительные возможности, упрощает коммуникации. Зачем мы строим новые школы? И в последние годы намного больше, чем раньше. Затем, что главным в нашей системе образования всегда было, есть и будет живое общение учителя с учеником.

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