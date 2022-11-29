Калуга Обнинск
Главная Новости Образование
История Калуги Статьи

Все калужские школы перейдут на новую информационную систему в 2023 году

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 29.11.2022 15:46 1 1010
Все калужские школы перейдут на новую информационную систему в 2023 году

Как мы уже рассказывали, в Калуге школы №13, №25 и гимназия №19 внедрили новую информационную систему. В следующем году на нее перейдут все школы не только Калужской области, но и страны, сообщил во вторник, 29 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он побывал на встрече с педагогами, учениками и родителями в тринадцатой школе Калуги. 

- Перед поездкой внимательно прочитал ваши комментарии, - сообщил Шапша. - Понимаю родителей, которые обеспокоены тем, сколько дети «зависают» в гаджетах. Наша общая задача – научить ребят использовать их ограниченное время и с пользой. Прежде всего, в образовательных целях.

По словам губернатора, все, с кем он сегодня поговорил, отмечают возможность доступа к безопасному и интересному образовательному контенту через «Мою школу». 

- Почти 2 миллиона материалов, - подчеркнул Шапша. - Над этим сервисом Москва работала много лет.  Лучшее из него вошло в государственную систему «Мою школу». Все школы страны переходят на нее в следующем году. А у нас, как у пилотного региона, есть уникальная возможность делать это постепенно, при полной технической и методической поддержке разработчиков. Еще раз подчеркну: система не «вместо» традиционного образования. А «плюсом». Она дает дополнительные возможности, упрощает коммуникации. Зачем мы строим новые школы? И в последние годы намного больше, чем раньше. Затем, что главным в нашей системе образования всегда было, есть и будет живое общение учителя с учеником.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 29.11.2022 15:46 1 1010
Тэги: образование школа область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как выбрать курсы английского языка
Причины купить пароконвектоматы Unox
Фрезерные станки с ЧПУ

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru