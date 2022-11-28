В трех школах Калужской области внедрили новую информационную систему

Губернатор Калужской области Владислав Шапша собирается в ближайшее время послушать мнение педагогов, школьников и родителей по поводу федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Об этом он заявил в понедельник, 28 ноября.

Калужской области первой в России поручено внедрять эту систему. В новом учебном году «пилотами» выступают три школы Калуги: № 13, № 25 и 19-я гимназия.

- «Моя школа» в первую очередь используется как электронный дневник и журнал, - пояснил Шапша. - Но возможности системы намного шире. Это единый федеральный портал с доступом к проверенному, безопасному образовательному контенту и сервисам. И знаю, что многие это уже оценили. Хотя на переходном этапе возможны и трудности. В любом случае использование цифровых ресурсов нужно тогда, когда мы говорим о пользе для образовательного процесса, удобстве для детей, родителей, педагогов.

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