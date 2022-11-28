Школы Калужской области начали переходить на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Из-за роста заболеваемости ОРВИ школы Калужской области переводят детей на дистанционное обучение. В понедельник, 28 ноября, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
За минувшую неделю из дома учились 10 классов в восьми школах Калуги.
В других городах области таких случаев не было.
В целом за неделю заболеваемость ОРВИ росла во всех возрастных группах. Выявлены также первые случаи гриппа.
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